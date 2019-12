Come racconta Calciomercato.com, Emerson Palmieri è uno di quelli che da anni viene accostato alla Juve, ma lui stesso negli scorsi mesi non aveva nascosto l'interesse suo e dei bianconeri proprio nella zona mista dello Stadium dopo Italia-Bosnia. L'italobrasiliano ha sempre finito per rimandare il matrimonio con la Juve. Che ora ci riprova, sfidando tra le altre l'onnipresente Inter, tentando la via del prestito con obbligo di riscatto con il Chelsea. Si tratta, aspettando di riuscire a fargli spazio in organico e a bilancio, Sarri lo riaccoglierebbe a braccia aperte.