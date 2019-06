di Mattia Carapelli

Gli occhi della Juventus sono puntati su Londra, o meglio sulla parte “blu” di Londra. Qui già all’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare la risposta definitiva del Chelsea su Maurizio Sarri, pronto a lasciare la Premier League dopo una sola stagione e a sedersi sulla panchina bianconera. L’accordo con il tecnico toscano è stato già raggiunto da tempo, ma resta ancora da convincere Abramovich, che da parte sua continua a richiedere un indennizzo. La quadra è comunque vicina e, tra le possibili soluzioni, potrebbe esserci l’ipotesi di un acquisto da parte della Juve di un giocatore: è in questo scenario che torna di moda il nome di Emerson Palmieri, un profilo entrato a più riprese in orbita bianconera.



TELENOVELA EMERSON-JUVE - La Juventus aveva seguito a lungo Emerson ai tempi della Roma, arrivando di fatto a “bloccarlo” in vista dell’estate 2017. Era l’occasione giusta per strappare ai giallorossi, a caccia di incassi per far quadrare i conti entro fine giugno, un terzino considerato già pronto al grande salto. Accordo di massima raggiunto sulla base di una cifra vicina ai 25 milioni di euro, Emerson era pronto a vestire la maglia bianconera: poi, all’ultima giornata di campionato, il grave infortunio al crociato del ginocchio sinistro complicò i piani. Passa un anno e mezzo, Emerson si trasferisce al Chelsea e con i Blues conquista subito un FA Cup. La Juve continua ad osservarlo e, lo scorso gennaio, vede riaprirsi l’opportunità di portarlo a Torino. In una finestra di mercato che avrebbe potuto portare Spinazzola a Bologna, il classe ’94 era stato identificato come un perfetto vice-Alex Sandro. Contatti vivi con l’entourage e con il club londinese, che però non apre alla formula del prestito. Cinque mesi dopo, riecco Emerson: con Sarri pronto a raccogliere l'eredità di Allegri, la Juve potrebbe infine portare a Torino l'esterno italo-brasiliano.