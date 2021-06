A Rai Sport, Emerson Palmieri ha parlato del suo presente - la Nazionale - e del suo futuro, probabilmente di nuovo nel campionato di Serie A: "L'ultima stagione per me è stata molto difficile, perché per la prima volta sono rimasto escluso per diverso tempo. Sicuramente per il prossimo anno farò delle scelte e sicuramente cercherò di giocare di più. Potrebbe essere in Italia? Ci sta".