Emerson Ferreira Da Rosa, più comunemente conosciuto come Emerson, nasce il 4 aprile del 1976 a Pelotas in Brasile. Arriva alla Juventus nell'estate del 2004 dalla Roma, dove vinse uno scudetto nel 2000/01. Esordisce il 10 agosto, andando anche a segno contro il Djurgarden nei prelimari di Champions League. In bianconero colleziona 91 presenze in due anni, con 6 gol in totale, dei quali l'ultimo il 25 marzo del 2006, proprio contro la Roma. I due scudetti vinti con la Vecchia Signora vengono revocati in seguito a Calciopoli e il Puma si trasferisce al Real Madrid nell'estate del 2006. Qui vince un campionato spagnolo prima di finire al Milan. Centrocampista centrale di grande quantità e qualità, era eccezionale nell'interdizione e nell'impostazione del gioco, oltre a possedere un efficace tiro dalla distanza. Un grande Emerson quello visto a Torino, il migliore insieme a quello che ha vestito la maglia giallorossa. Peccato per come sia finita.