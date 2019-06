Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e obiettivo di mercato della Juve, ha parlato in mixed zone dopo Italia-Bosnia: "Sarri alla Juve? Chiedetelo al Chelsea o alla Juve".



FUTURO - "Io ho un contratto con il Chelsea e sono felice, soprattutto dopo questa Europa League vinta. Comunque, non ho ricevuto nulla. L'Allianz Stadium la mia nuova casa? Dicono tutti così, però io sono un ragazzo molto tranquillo, lavoro e cerco di non pensare a queste cose".