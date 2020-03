Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus non smette di seguire Emerson Palmieri. Un profilo, quello dell'esterno italo-brasiliano, che i bianconeri avevano sondato prima ancora del passaggio al Chelsea e che a gennaio avevano corteggiato con insistenza, incassando il no secco dei Blues. Il Chelsea, tuttavia, non ha intenzioni di fare sconti: la richiesta è di 25-30 milioni di euro, una cifra che Paratici intende limare al ribasso sfruttando le diverse scelte tecniche di Lampard. La Juve non molla Emerson, il Chelsea fissa le condizioni: appuntamento in estate per entrare nel vivo dell'affare.