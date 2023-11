All'emergenza che la Juve vive da praticamente tutta la stagione a centrocampo per le squalifiche di Fagioli e Pogba,che con la Fiorentina è stato ammonito per la quinta volta e salterà il prossimo impegno. Prima o poi sarebbe dovuto accadere e forse, anche se Allegri non lo ammetterà, meglio che sia successo ora e non magari nel turno successivo, quando la Juve giocherà contro l'Inter.Rabiot è l'unico nella rosa bianconera ad aver disputato tutti i minuti di campionato (990). Il francese non è mai uscito dal campo a dimostrazione della centralità che ha in questa Juve. La sua assenza costringe Allegri ad altre soluzioni.In questo caso sulla destra giocherebbe Cambiaso.Allegri comunque valuta anche altre opzioni, come ad esempio, riferisce Tuttosport, quella di lasciare lo statunitense sulla fascia dove ha dato risposte positive in tutta la stagione eL'ex Bologna contro la Fiorentina è entrato proprio in quella posizione, sfiorando anche il gol nel finale di testa. Infine, l'ultima ipotesi è quella che vedrebbe Locatelli prendere il posto di Rabiot con Hans Nicolussi Caviglia nel ruolo di regista.