L'infortunio di Alex Sandro, che salterà le prime partite della ripresa della Serie A, ha rigettato ombre sulla profondità della rosa della Juventus. Una rosa che, soprattutto nelle corsie laterali difensive, ha gli uomini contati: per questo, l'idea di Fabio Paratici è quella di portare a Torino, non appena riaprirà il mercato, un giocatore di livello per il ruolo. Così, come riporta Calciomercato.com, il primo nome sulla lista del CFO bianconero resta Emerson Palmieri: l'italo-brasiliano del Chelsea è in scadenza nel 2022, ma potrebbe partire di fronte alla giusta offerta. D'altronde, il desiderio di ritornare in Italia per giocarsi le sue carte in ottica Nazionale potrebbe giocare un ruolo importante.