La situazione dei terzini in casa Juventus è a dir poco preoccupante. L'infortunio di Danilo ha fatto seguito a quello di Mattia De Sciglio e, al momento, tra i terzini di ruolo, c'è il solo Alex Sandro a disposizione di Maurizio Sarri. Juan Cuadrado verrà adattato sulla fascia destra, ma la situazione è comunque preoccupante, anche in ottica futura. Motivo per cui, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus tornerà a fare un tentativo per Wendell, terzino classe '93 del Bayer Leverkusen, già nel prossimo mercato di gennaio.