Non vuole fermarsi, non vuole stare a guardare. Alex Sandro preme, ha voglia di rientrare in campo, di riprendersi il suo posto e perciò accelera i tempi. Vuole esserci già contro il Torino, nel derby di sabato 4 luglio, almeno in panchina. Infortunatosi in finale di Coppa Italia, il 17 giugno scorso, ha riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Il suo stop sarebbe dovuto proseguire almeno fino al 10 luglio, ma il brasiliano ha lavorato duramente e vuole tornare prima.



Tra oggi e domani farà un provino, per far capire a Maurizio Sarri le sue condizioni fisiche, atletiche e i rischi da correre se verrà schierato. Forzare una sua presenza non sarebbe corretto, Sarri lo sa, soprattutto viste le tante partite ravvicinate, ma almeno potrà tornare nella lista dei convocati e in panchina all’Allianz Stadium. Così, la Juve può far rientrare l'emergenza, scatenatasi dopo il suo infortunio, quello di Mattia De Sciglio e il pessimo rendimento di Danilo, anche espulso nelle scorse gare. Così, Alex Sandro potrebbe candidarsi per una maglia da titolare contro il Milan, a San Siro, martedì prossimo.