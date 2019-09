Il grande paradosso della Juventus è che con una rosa così ampia,costretti a rimanere fuori dalla lista Champions, Maurizio Sarri abbia il problema di come sostituire due giocatori infortunati. Trattasi di Mattia De Sciglio e Danilo, uscito infortunato nel corso del primo tempo di Brescia-Juve. Il conto è presto fatto. Loro due, assieme ad Alex Sandro,resta l'unico laterale difensivo utilizzabile da Sarri. Si perché a tre giorni dalla sfida casalinga contro la SPAL non è per niente scontato che Danilo riesca a recuperare dall'infortunio. Anzi, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società è più probabile che anche lui sia costretto a dare forfait.Sarri puntava molto su Mattia De Sciglio ma pure lui è ai box e nel suo caso la degenza potrebbe prolungarsi fino a dopo la sosta, proprio come Douglas Costa. Ma se il brasiliano è sostituibile proprio grazie alla profondità della rosa a disposizione di Sarri, il problema terzini rimane e lo stesso Sarri l'ha tirato fuori prima della sfida contro il Verona. Allora, almeno, poteva contare su Danilo. Oggi neanche su di lui. Certo,ha giocato terzino destro in alcuni spezzoni della sua carriera. Tutto giusto. La difesa però è un reparto molto particolare per il calcio di Sarri. Un reparto dove tutti devono muoversi con gli stessi tempi, restando sempre in linea con movimenti che vanno allenati e registrati di allenamento in allenamento. Ne avevamo già parlato prima dell'inizio della stagione: il vero punto debole della Juve restano i terzini, non tanto per la loro forza quanto per le poche scelte a disposizione di Sarri. Il paradosso di questa Juve è proprio avere una rosa tanto ampia ma anche così tanto sblianciata in avanti. Sette centrocampisti centrali e tre terzini. E due sono già fuori per infortunio.@lorebetto