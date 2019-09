Emergenza terzini in casa Juventus. Senza il rientro di De Sciglio sono solo due i laterali difensivi di ruolo a cui si può affidare Maurizio Sarri: Alex Sandro e Danilo. A loro si può aggiungere anche Juan Cuadrado che però nelle ultime due partite ha giocato esterno alto. Lo stesso tecnico bianconero ha ammesso che in quella zona di campo la squadra ha poche alternative e proprio per questo, secondo Tuttosport, Paratici potrà tornare sul mercato nel mese di gennaio. MEUNIER - Il terzino belga del PSG Thomas Meunier è uno degli obiettivi dei bianconeri da lungo tempo e con il contratto in scadenza nel 2020 Paratici ha l'opportunità di mettere a segno un altro importante colpo a costo zero per la prossima stagione. L'emergenza terzini, però, potrebbe convincere la Juve a tentare l'affondo già nel mercato di gennaio per portare subito il calciatore classe 1991 alla corte di Maurizio Sarri. Al PSG, tra l'altro, interessa Emre Can che negli ultimi giorni di mercato ha detto no proprio alla destinazione francese. Dopo pochi giorni, però, Can è stato escluso dalla lista Champions e in campionato non sta trovando spazio. A gennaio le loro strade si potrebbero incrociare sull'asse Torino-Parigi.