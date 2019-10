Nel weekend è prevista un'ondata di maltempo che potrebbe condizionare anche alcune partite di Serie A. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera la sfida tra Samdporia e Roma, in programma domenica alle ore 15 a Genova, è a forte rischio rinvio a causa di forte pioggia e vento, che dovrebbero colpire la Liguria in quelle ore. Anche la gara tra Juve e Bologna, prevista per sabato sera, si giocherà sotto la pioggia, ma in questo caso non c'è alcun rischio rinvio.