Emergenza Juventus: Tudor prepara la partita della stagione con solo 14 giocatori di movimento

Verso Lazio-Juventus: emergenza per Tudor

era la partita più importante del campionato bianconero, almeno fino alla prossima, che supererà a livello di peso la gara del Dall'Ara. Perché la squadra di Igoravrà un altro scontro diretto, sempre in trasferta, contro però una squadra che a differenza dei rossoblù affronterà la Juve a pari punti. E soprattutto di tempo per recuperare ce ne sarà sempre meno.Insomma, alla Continassa, questa mattina, è iniziata un'altra settimana decisiva, che sarà però corta perché sabato alle 18 i bianconeri già scenderanno in campo, sapendo tra l'altro già il risultato del Bologna, impegnato venerdì a San Siro con il Milan. E come settimana scorsa, Tudor continua a dover allenare in una grande emergenza legata agli infortuni e alla squalifica diAnzi, per certi aspetti, la preparazione verso Lazio-Juve rischia di essere ancora più problematica.



Juventus, la lista degli indisponibili

Bremer

Cabal

Cambiaso

Gatti

Kelly

Koopmeiners

Milik

Yildiz

Vlahovic

Dalla lista degli indisponibili infatti anche nell'allenamento odierno non è rientrato nessuno. Ancora a parte, così come FedericoAnzi, in infermeria si è aggiunto Andrea Cambiaso, assenza non da poco, anzi, che costringe il tecnico a reinventare la squadra . C'è la speranza di recuperare almeno Vlahovic e Koopmeiners, ma quando rientreranno eventualmente? E soprattutto sarebbero in grado di dare una mano? In attesa di novità, allo stato attuale,Vasilije Adzic, tornato in prima squadra solo da poco. La Juventus sabato si giocherà molto del suo presente e del suo futuro. E le premesse non sono delle migliori.