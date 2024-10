Juventus, il punto sull'infermeria: chi salterà la Lazio

C'è ancora tempo prima della sfida contro la Lazio visto che è iniziata la pausa per le nazionali ma comunquesa già che avrà diversi giocatori fuori per quella partita. L'emergenza è soprattutto in attacco, dove il tecnico avrà scelte obbligate o quasi.Saranno sicuramente fuori per Juventus-Lazio:Quest'ultimo per l'espulsione subita contro il Cagliari. Potrebbe rientrare Weah e restano da capire le condizioni di Adzic. In attacco, senza Nico Gonzalez e Conceicao, oltre a Milik, la Juventus ha gli uomini contati. Sulle corsie esterne infatti, Thiago avrà a disposizione solo Yildiz, Mbangula e forse Weah.