La Juve in emergenza. La Juve che insegue i propri successi, ma deve fare la conta dei possibili presenti. Chi ci sarà? Per la Lazio dovrebbe trovare posto in panchina Cuadrado, insieme a Bonucci e De Ligt, che però verranno risparmiati. Chi giocherà?



LAZIO - Formazione quasi obbligata: Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski (Morata), Ronaldo.



PORTO – Contro il Porto dovrebbero tornare anche Chiellini e Arthur, con Cuadrado dal 1' e almeno uno tra Bonucci e De Ligt. Due idee di formazione. Con Cuadrado in difesa: Szczesny; Cuadrado, Bonucci (Demiral), De Ligt, Danilo (Alex Sandro); Ramsey (Bernardeschi), McKennie, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Con Cuadrado a centrocampo: Szczesny; Danilo, Bonucci (Demiral), De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.