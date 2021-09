Il contratto di quattro anni gli dà tempo per lavorare, ma le prime due giornate non sono incoraggianti. Una partenza in salita con tante difficoltà almeno fino alla prossima sosta e il vuoto Ronaldo da cambiare: con già cinque punti da recuperare su Inter, Milan, Napoli, Lazio e Roma e tre sull'Atalanta. Si riparte dallo scontro diretto allo stadio Maradona, con 7 match in 21 giorni, a partire proprio dal Napoli:: oltre agli infortunati Aaron Ramsey, Arthur e Kaio Jorge, mancheranno i sudamericani Paulo Dybala, Danilo, Alex Sandro, Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur, tutti impegnati nella notte tra giovedì e venerdì dall'altra parte dell'oceano. Solo in extremis tornerà Weston Mckennie, in campo la notte precedente. Si va verso la deroga per la questione quarantena, basterà il doppio tampone, ma con i tempi che restano proibitivi per il match di sabato 11 settembre alle 18 a Napoli.Allegri, che fa allenare i pochissimi rimasti alla Continassa contro l'Under 23, fa i conti. Ecco, dando per buona la disponibilità di tutti gli europei, Allegri potrà contare su mezza squadra: i tre portieri Szczesny, Perin e Pinsoglio, tutti i centrali (Bonucci, Chiellini, De Ligt e Rugani) e due terzini (De Sciglio e Pellegrini).In mediana ci sono Rabiot e Locatelli, unici centrocampisti puri a disposizione, cui poter aggiungere Bernardeschi che pure potrebbe tornare utile a tutta fascia in caso di 3-4-3 e McKennie convocabile in extremis per la panchina. Senza Dybala, davanti ci sono Morata, Chiesa e Kulusevski oltre a Kean.