Allenamento mattutino per l'Inter in vista dell'anticipo di venerdì (ore 18.45) contro l'Empoli, ma non tutti presenti. Come scrive la Gazzetta, Bastoni lavora ancora a parte e non verrà rischiato in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. L'impegno contro la Juve potrebbe indurre Inzaghi a qualche rotazione in campionato, meglio procedere con cautela per averlo pronto a Roma. Possibile turno di riposo per Dzeko - dentro Correa - pronto a subentrare a gara in corso per tornare dal 1' contro la Juve.