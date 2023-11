Massimiliano Allegri ha pensato al 4-3-3 e per più di un momento, lo aveva disegnato per provare a sbloccare lo 0-0 del momento, una gara che aveva visto dominare i bianconeri con tantissime occasioni e due gol annullati. Così, Max aveva ipotizzato di avere Kean e Chiesa ai lati di Vlahovic, passata appena dopo l’ammonizione di Feliciani al numero 18 bianconero dovuta a un giusto nervosismo.Così il tridente offensivo resta un'idea per ora d'emergenza, ma intanto le prove generali ci sono, anche in attesa del mercato., sottolinea Tuttosport. In situazioni da recupero o per una spinta vittoria, o anche come assetto principale o come alternativa stabile al 3-5-2 nei prossimi mesi. Il motivo? Anche la ricerca di qualità e idee offensive sul mercato: daFattori indicativi anche di un cambiamento, quello che Allegri ha in mente per avere soluzioni che prevedano in campo più di due giocatori offensivi in campo e che passano anche dalla crescita di Kean, oltre a quella di Yildiz. Le carte lì davanti ci sono, anche se la coperta in mezzo è sempre corta e le certezze sono più dure da cambiare, specialmente quelle che funzionano. E poi cambiare modulo nel corso della stagione non sarebbe certo una stranezza per Allegri, anzi...