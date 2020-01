Sarri deve fare i conti con l’emergenza difesa che non lascia tranquilli in vista delle prossime delicate sfide. Perso Demiral dopo la trasferta di campionato contro la Roma (stagione finita per il turco), mercoledì scorso in Coppa Italia è stata la volta di Danilo. Il terzino brasiliano si è fermato per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra e il suo rientro è previsto per la ventiquattresima giornata di campionato, quando i bianconeri ospiteranno il Brescia. A disposizione del tecnico rimangono i soli Cuadrado e Alex Sandro come terzini, e Bonucci, De Ligt e Rugani come centrali. In caso di emergenza totale, o per dar fiato ai soli due terzini rimasti, Sarri potrebbe far arretrare Matuidi sulla linea difensiva come terzino sinistro. Intanto si spera di recuperare De Sciglio, se non per il Napoli almeno per la gara interna contro la Fiorentina.