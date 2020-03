Aumenta l'allerta coronavirus anche in Premier League: come riferisce il Telegraph, tre giocatori hanno mostrato sintomi del Covid-19 e per questo sono sottoposti a test da parte del proprio club di appartenenza. Solo domani si avranno i risultati dei tamponi, intanto la Premier ha deciso di sottoporre a test tutti i giocatori del campionato. Secondo quanto aggiunto poi dal Guardian, si tratterebbe di tre giocatori del Leicester, ora in autoisolamento.



Parlando in conferenza stampa l'allenatore del Leicester, Brendan Rodgers, ha confermato che alcuni dei suoi giocatori sono in isolamento per precauzione dato che mostrano i sintomi del coronavirus: "Abbiamo alcuni dei giocatori che hanno mostrato sintomi e segnali del coronavirus. Abbiamo seguito e sono stati sottoposti a tutte le procedure e per precauzione sono stati tenuti lontani dal resto della squadra".