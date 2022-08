Dalla decisione di Pogba dipendono i futuri ragionamenti dei bianconeri su quanti e quali rinforzi ingaggiare, ma l’emergenza a centrocampo sta diventando totale dopo lo stop di McKennie. E' quanto scrive La Stampa, che sottolinea: "nella Juve può scattare l’allarme rosso: il tecnico livornese ora può contare solo su Locatelli, Zakaria, Fagioli e Rovella, visto che Rabiot è squalificato. L’obiettivo primario è il regista e le trattative per l’argentino Paredes sono ben avviate. Non è escluso l’ingaggio di un altro centrocampista a maggior ragione in caso di cessione di Rabiot. Tutto, o quasi, però ruota attorno al destino di Pogba". Il sogno è Milinkovic-Savic.