Emanuel Emegha alla Juventus? Cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile interesse della Juventus per Emanuel Emegha, giovane centravanti dello Strasburgo, ma Fabrizio Romano ha smentito ogni trattativa tra i bianconeri e il giocatore.Il giornalista esperto di mercato ha spiegato che il Chelsea sta monitorando da vicino Emegha e ha in programma di integrarlo nella propria rosa a partire dall’estate 2026.La strategia è chiara: Emegha resterà a Strasburgo almeno per un’altra stagione, per completare il proprio percorso di crescita in Ligue 1, prima del probabile trasferimento a Stamford Bridge. Il ragazzo è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama europeo per fisicità, tecnica e potenziale.

Per ora, nessun movimento concreto da parte della Juventus, che segue altri profili per rinforzare l’attacco. Il futuro di Emegha sembra già scritto: la Premier League lo aspetta, ma il passaggio dovrà avvenire nei tempi giusti.