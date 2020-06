Una bella serata, non c’è che dire, per la splendida fotomodella di origini blugare Ema Georgieva, stando a quanto si può dedurre dalle sue ultime Instagram stories. Prima ha assistito in tv alla vittoria del suo fidanzato Alessandro Di Pardo, terzino della Juventus Under 23, contro la Ternana, che è valsa ai bianconeri la Coppa Italia di Serie C. Poi via a ballare con le amiche alla Villa delle Rose, storica discoteca riccionese. Peccato la partita fosse a porte chiuse, altrimenti è lecito pensare che Ema, che si divide fra Bologna e Rimini, si sarebbe spostata nella vicina Cesena per supportare dal vivo il compagno.



