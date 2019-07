Elmas, nuovo calciatore del Napoli, si è presentato in conferenza stampa di fronte ai giornalisti. Il nuovo calciatore ha parlato anche della rivalità con la Juventus e di Cristiano Ronaldo: "Il nome di Ronaldo ha un certo peso nel mondo del calcio ma questo per ma non ha valore, Ronaldo non mi spaventa. Forte rivalità con la Juve? ​Lo so, me l’hanno spiegato. Si tratta di due squadre molto forti, sarà bello giocare contro la Juve, vediamo cosa succederà»