1









Elmas positivo. Poi negativo. Poi ancora positivo, stando alle ultime indiscrezioni - e in attesa del comunicato ufficiale del Napoli - che comunque confermano la partita di questa sera. Poche ore all'inizio di Juventus-Napoli ma i dubbi restano ugualmente, e si fanno sempre più forti a prescindere dalle rispettive situazioni di entrambe le squadre.



"Ma Elmas non si era negativizzato? Ma com'è possibile che da negativizzato torni ad essere positivo in pochi giorni?", il tweet spiega i dubbi e le incertezze relative al momento. C'è chi ipotizza un falso positivo, chi ipotizza un falso negativo, chi avrebbe voluto il rinvio dell'intera giornata. Come sempre, sui social vale tutto. O quasi.



Leggi i commenti nella gallery dedicata