"Elkann vuole che la Signora torni a essere la società più rappresentativa nello spogliatoio della nazionale azzurra, come da tradizione", questo ciò che riporta Gazzetta.it. In questo senso, Giovanni Manna ha già fatto un importante lavoro in passato sui giovani italiani. La ricerca si concentra soprattutto nelle nazionali Under 21 e 20, così da avere più margine di manovra sulle operazioni per una logica di costi.