Un incontro a pranzo, stavolta tra le mura chiacchierate della Continassa. John Elkann, azionista di riferimento della Juventus, si è fatto vedere al centro sportivo ed è subito stata caccia all'ultima notizia: dal futuro di Allegri a quello di Agnelli, da una riunione per il mercato ma anche per valutare definitivamente questa stagione. Cos'è stato? Ecco, non è stato nulla di tutto questo.



LA RIUNIONE - Secondo quanto raccolto da Tuttosport, la Juventus non è stata oggetto di discussione dell'incontro con Elkann: la riunione è stata con gli investitori di Exor per definire strategie e investimenti della holding di famiglia. Per TS, non mancheranno ovviamente incontri interni al club per definire strategie e mosse di mercato. Nedved, Arrivabene, Cherubini si confronteranno con Agnelli ed Elkann, oltre ovviamente a Massimiliano Allegri.