Il proprietario della Juve, John Elkann, nell'intervista alla Stampa si è soffermato anche sulla sconfitta con il Maccabi haifa per 2-0: "Le delusioni servono, fortificano. Le delusioni servono, fortificano. Se perdi come abbiamo perso contro il Maccabi, certo che fa male. Ma quello è un momento decisivo per imparare. Penso che l’importante sia sempre cercare di far meglio. E comunque noi bianconeri siamo fortunati: la Juve ci ha sempre dato molte più gioie e soddisfazioni che delusioni."