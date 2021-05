1









C'era anche il presidente di Exor e azionista di riferimento della Juventus, John Elkann, a bordo campo e sugli spalti all’Allianz Stadium per Juve-Milan. L'intento era chiaro: mandare un nuovo messaggio teso all’unità di intenti, sulla scorta di quanto già fatto pochi giorni fa con la visita alla Continassa. Ecco, da lì - sottolinea Tuttosport - ha assistito a una delle peggiori partite degli ultimi 10 anni, testimone nella disfatta e di uno spettacolo non particolarmente esaltante... Ha lasciato lo stadio con una Juve in bilico e molte posizioni traballanti.