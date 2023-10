L'obiettivo dellaè chiaro: tornare al vertice in Italia e magari anche in Europa. Le strategie manageriali delle ultime stagioni non sono piaciute ai vertici bianconeri. Ecco perchéha le idee chiare su quella che deve essere la nuova Juve. Come riferisce Tuttosport il piano di Elkann sarebbe quello di ispirarsi al piano adottato dalla dirigenza Agnelli nei primi anni, così si può tornare a puntare in alto.Le dinamiche sono chiare. Abbattimento corposo del monte ingaggi, acquisti a costi ridotti e un occhio di riguardo sempre al bilancio. Difficilmente infatti ci saranno nuovi aumenti di capitale nei prossimi Consigli di Amministrazione. Gli obiettivi della nuova Juve sono chiari, ora vanno raggiunti con lo scopo di tornare in alto, dove fino a pochi anni fa dominava Madama.