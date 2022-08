Al termine della giornata svoltasi a Villar Perosa, il patro John Elkann, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione che sta per cominciare e sulle ambizioni della Juve, rivolgendo un discorso in prima persona a tutta la squadra che, riportiamo qui di seguito.'Questo deve essere l’anno in cui voi dimostrate di essere la Juventus. La Juve ha una storia importante ed è per questo che oggi noi siamo qui. Questo è un momento di raccoglimento per ricordare il passato, chi lo ha costruito, e forti di questo vivere un momento di grande festa. Chi di voi non è mai stato a Villar Perosa vedrà quanta passione c’è. Questo è da apprezzare perché voi avete la resposabilità di mantenere questa passione viva'.