John Elkann, giocatore d'eccezione alla Partita del Cuore, ha parlato a Canale 5: "Bello poter tornare in campo ed essere tutti insieme per questa causa così importante, speriamo di poter essere qui fisicamente coi tifosi come gli altri anni. Con Leclerc che ha segnato è stato gioco di squadra col mio assist. Quando tutti fanno quello che devono fare si vince. Una bella rivincita per Charles dopo la sfortuna in pista di domenica al Gran Premio di Monaco. Ho grande fiducia nel futuro".

Il presidente di Exor quindi ha parlato solo della Ferrari e non di Juventus.