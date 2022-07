L'azienda ha chiuso il primo semestre 2022 con un utile netto di 8 miliardi di euro, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo del 2021 e il gruppo automobilistico - si legge su Calcio&Finanza - ha registrato ricavi netti pari a 88 miliardi di euro, in aumento del 17% in confronto a un anno fa, grazie ai forti prezzi netti, al mix di veicoli e agli effetti positivi dei cambi.L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato: “In un contesto globale complesso proseguiamo sulla strada del piano ‘Dare Forward’, ottenendo prestazioni fuori dal comune e attuando la nostra ambiziosa strategia di elettrificazione. Insieme alla resilienza, all’agilità e alla mentalità imprenditoriale delle nostre persone e grazie anche ai nostri partner innovativi stiamo trasformando Stellantis in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile e pronta per il futuro. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti i dipendenti di Stellantis per l’impegno profuso e il contributo dato a questi risultati”.