Elkann pronto ad entrare in un nuovo sport: l'annuncio dell'ad di Exor

L'annuncio di Elkann: "Entreremo nel mondo della vela"

John Elkann, amministratore delegato della Exor e numero uno della Juventus, ha parlato durante l'assemblea degli azionisti di Stellantis. Elkann ha annunciato l'inizio di un nuovo progetto da parte dell'azienda e in particolare che riguarda la Ferrari. "Enzo Ferrari era sempre alla ricerca della prossima sfida,"Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela". Questo l'annuncio di Elkann, che ha aggiunto: "La ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità, e siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le nostre future auto da corsa e sportive. "Il varo", continua Elkann, "faceva parte di una serie di esperienze senza precedenti organizzate attorno al Gran Premio di MiamiContinueremo a creare altri momenti come questo per la nostra comunità in futuro, perché sappiamo che per rafforzare ulteriormente il nostro rapporto con i nostri clienti e tifosi, offrire un'esperienza eccezionale è importante tanto quanto un prodotto eccezionale".

La Casa di Maranello si prepara a esplorare nuove rotte, portando la propria eccellenza ingegneristica anche sul mare, riporta Tuttosport. Ferrari sarà coinvolta in ogni fase – dall’ideazione alla progettazione, fino ai test – con l’obiettivo di sviluppare soluzioni d’avanguardia in grado di coniugare prestazioni estreme e sostenibilità.