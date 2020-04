2









Soltanto pochi giorni fa era stato oggetto dell'ennesima minaccia su alcuni profili social, intensificatesi negli ultimi mesi a causa di alcune inchieste condotte dal suo giornale, su tutti quelle sulla galassia neofascista in Italia. Da oggi, Carlo Verdelli non è più il direttore de La Repubblica.



Prende corpo e forma il nuovo gruppo Gedi targato Agnelli-Elkann. Il presidente sarà John Elkann, mentre Maurizio Molinari diventerà il direttore di Repubblica, sostituendo appunto Carlo Verdelli. Massimo Giannini dovrebbe prendere la direzione de La Stampa, mentre Mattia Feltri diventerà direttore dell’Huffington Post.



Lo scorso dicembre il gruppo Gedi è stato ceduto dal gruppo De Benedetti alla famiglia Agnelli-Elkann che, tramite la holding Exor, aveva acquistato per 102,4 milioni di euro la quota di controllo della società. Nel 2015 Elkann aveva scelto proprio Molinari per la direzione de La Stampa.