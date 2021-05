La Juventus, come tutti i club, sta attraversando un brutto momento dal punto di vista economico, a causa della crisi derivante dalla pandemia. Quella del club bianconero, però, non è l'unica grana in casa Elkann-Exor. Un altro settore in crisi è quello dell'editoria e, secondo quanto riporta ​affaritaliani.it, il gruppo GEDI (editore di Repubblica, Stampa, Secolo XIX) avrebbe registrato una perdita di 71 milioni di entrate nel 2020. I guadagni ​sono scesi a 533 milioni dai 604 del 2019.