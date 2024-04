Gianni Visnadi, su Calciomercato.com, ha commentato le parole dinella lettera agli azionisti.Secondo Visnadi, il giorno successivo all'aumento di capitale della Juventus, il terzo in 5 anni, John Elkann ha inviato a Max Allegri una lettera che, ufficialmente, si inserisce nella tradizione delle comunicazioni del presidente di Exor riguardanti le attività del gruppo, dalle auto al settore del lusso. Tuttavia, il passaggio relativo al club bianconero è inequivocabile: si parla di un "anno zero" e di Cristiano Giuntoli come plenipotenziario, evidenziando un ulteriore distacco dal passato e delineando un futuroSolo un anno prima, il tecnico era considerato da John Elkann "il fulcro del progetto tecnico bianconero", ma oggi non viene nemmeno citato. Elkann scrive agli azionisti di Exor che la Juventus "intende costruire una struttura di costi sostenibile", e un allenatore che percepisce 7+2 milioni netti non rientra in questa categoria, specialmente se non apporta un valore aggiunto evidente. Infatti, per gli azionisti di Exor risulta difficile comprendere quali contributi Allegri abbia portato in queste tre stagioni durante il suo secondo mandato alla Juventus.