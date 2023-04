John Elkann, presidente di Stellantis e Exor (la controllante della Juventus), aprendo l’assemblea degli azionisti ad Amsterdam, ha sottolineato: ”Nel 2022 Stellantis ha registrato solidi risultati finanziari che ci hanno distinto dai nostri concorrenti con una combinazione di scala e crescita a due cifre. Siamo tra i primi tre nel nostro settore per ricavi e margini e abbiamo raggiunto il primo posto in termini di utile operativo assoluto, pari a 23,2 miliardi di euro. Sono orgoglioso del modo in cui Carlos, il leadership team e i loro colleghi hanno ottenuto grandi risultati quest’anno, gestendo la turbolenza con creatività e resilienza”.“Abbiamo una cultura meritocratica: riconosciamo l’impegno delle nostre persone e il loro contributo al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati. Quest’anno, i nostri 272.000 dipendenti in tutto il mondo hanno risolto problemi e prodotto risultati, dimostrando ancora una volta la loro capacità di superare le sfide dell’incertezza. Ecco perché hanno beneficiato di un compenso record di 2 miliardi di euro legato ai risultati dell’anno scorso, 200 milioni di euro in più rispetto al 2022. Abbiamo più di 60.000 dipendenti che sono azionisti diretti di Stellantis, proprietari della nostra azienda. Le nostre persone sono la vera ragione che sta all’origine delle nostre ottime prestazioni e del momento positivo che stiamo vivendo, e li ringrazio sinceramente”