John Elkann ha mandato una lettera agli azionisti di Exor in cui ha toccato anche il tema della Juventus. In particolare, ha parlato del motivo per cui il CDA si è dimesso lo scorso Novembre: "Sono state le azioni legali contro il club che hanno finito per occupare il Consiglio di Amministrazione della società, che si è riunito 18 volte nel corso dell’anno. Il livello di pressione è cresciuto tanto che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rassegnare le dimissioni per consentire alla società di tutelarsi nel modo più efficace contro accuse che vanno da presunte irregolarità contabili alle comunicazioni imprecise ai mercati finanziari relative prevalentemente alla compravendita di giocatori e agli accordi sugli stipendi degli stessi". Elkann in merito a questo ha poi aggiunto "La Juventus nega ogni illecito".