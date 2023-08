Ieri è stata una giornata di festa eccezionale per la, poiché oltre a celebrare il proprio centenario sotto la guida della famiglia Agnelli, si è svolta una doppia celebrazione.: seguendo le orme del suo nonno, l'Avvocato Agnelli, che ai tempi di Villar Perosa arrivava inè atterrato con lo stesso mezzo e si è poi intrattenuto lungamente sul bordo campo con Maxe PaulÈ quasi certo che durante il lungo colloquio con Paul, Elkann abbia utilizzato il francese come lingua di comunicazioneQuesto incontro aveva l'obiettivo di valutare le condizioni attuali del centrocampista, il quale è rimasto ai margini del gioco per la seconda estate consecutiva.Prima dell'inizio della sfida,Nel suo messaggio ai giocatori, ha sottolineato: "Cento anni con una sola famiglia. Oggi è una celebrazione per la famiglia bianconera, un momento di festa che coinvolge tutte le famiglie dei tifosi bianconeri."Nel corso dell'evento, John Elkann è stato affiancato dal suo primogenito, Leone. La loro presenza insieme in tribuna durante la partita riflette l'importanza delle tradizioni e della continuità. Questa immagine cattura la passione per la Juventus che si tramanda di generazione in generazione, da padre a figlio.