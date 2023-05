Come racconta Gazzetta, le parole disembrano lasciare tutto aperto per il futuro e non mettono al sicuro Allegri. Ora è a rischio, sì, l’allenatore bianconero. La proprietà è focalizzata sull’oggi, che significa raggiungimento dell’Europa a ogni costo, il resto si vedrà alla fine. La situazione è fluida, sebbene Allegri sia blindato da un oneroso contratto (9 milioni, bonus compresi) fino al 2025 e goda ancora della fiducia del club. Il tecnico ha confermato che non intende dimettersi (come vorrebbe una parte della tifoseria), la figuraccia di Empoli però è difficile da archiviare e getta ombre sul futuro.