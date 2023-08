Come racconta Tuttosport, prima della sfida, Elkann è andato negli spogliatoio per far sentire la presenza della proprietà alla squadra. "100 anni con una sola famiglia è l’unicità della Juve, e oggi è una festa per la famiglia bianconera, una festa per tutte le famiglie dei tifosi bianconeri", il messaggio ai giocatori. John era accompagnato dal figlio maggiore, Leone.