E' stata presentata ieri a Torino la nuova Cinquecento Elettrica alla pinacoteca Agnelli al Lingotto di Torino. Un evento a cui hanno partecipato anche la sindaca Chiara Appendino e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. “Questo lancio rappresenta una svolta, l’inizio di una nuova era - ha detto il presidente di Fca John Elkann - L’importante è che l’Italia sappia accettare le sfide. Questa vettura è ancora una volta la dimostrazione che sono confermati gli impegni di Fca per l’Italia. La nuova 500 elettrica indubbiamente dimostra la capacità di fare un prodotto che sa combinare tecnologia, praticità ed estetica, nel rispetto del nostro pianeta. E’ anche la dimostrazione che un grande gruppo come il nostro sa fare le macchine del XXI secolo e l'Italia è in grado, non solo di essere un Paese importante del secolo scorso dell'automobile, ma, se saprà accettare le sfide, anche di questo secolo. Abbiamo voluto dare una forte dimostrazione di concretezza in questo periodo difficile che stiamo vivendo, facendo vedere che portiamo avanti i progetti e gli impegni che abbiamo preso. Oggi si vede un prodotto che è fabbricato qui a Torino. E siamo al Lingotto dove c'è questo importante progetto per dargli un futuro in una chiave legata al momento che stiamo vivendo: sarà il più alto e più importante parco sospeso. Un progetto che fa parte di quello più generale della 500".