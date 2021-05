Stellantis, il gruppo aziendale della famiglia Agnelli/Elkann nel settore dell'automobile (nato dalla fusione tra PSA ed FCA) ha messo a segno una partnership con Foxconn per dar vita a Mobile Drive, una joint venture per mettere a punto nuovi sistemi hi-tech per le auto: intelligenza artificiale, comunicazione 5G, servizi over-the-air avanzati, opportunità di e-commerce e integrazioni smart cockpit. L'esperienza di Stellantis unita con le capacità di sviluppo software e hardware di Foxconn per portare a un livello superiore l'esperienza di guida e tutta una serie di servizi che nel mondo di oggi vi sono connessi.