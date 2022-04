Nella giornata di ieri ad Imola si è svolto il Gran Premio della F1 che, ha visto sfortunatamente Charles Leclerc uscire fuori pista e piazzarsi cosi in quinta posizione, lasciando di fatto vincere la gara a Max Verstappen. E' stata anche l'occasione però per il presidente della Exor Jhon Elkann di incontrare il patron dell'Inter Steven Zhang. Ovviamente non sappiamo di cosa si è discusso ma è molto probabile che uno degli argomenti trattati sia legato al futuro di Paulo Dybala.