Solo una visita alla squadra e al gruppo al lavoro? Sì, al momento la visita di John Elkann non avrebbe avere altri significati, a ben vedere è però già molto significativa così. Quando manca un mese, anzi un paio di giorni in meno, all'assemblea degli azionisti di Exor in programma il 27 maggio. In cui si tireranno le somme anche in virtù dell'andamento particolare di questa stagione. In società aspettano tutti novità sulla situazione dirigenziale, ma nessuna connessione - a quanto pare - con l'incontro avvenuto tra Elkann e i dirigenti bianconeri.