«Stasera si sente proprio che Juventus vuol dire gioventù. Tanti ragazzi, bambini che sono qui per i nostri colori. Il futuro della Juve? Il legame della nostra famiglia da 100 anni è fatto di passione, come quello di tutti i tifosi con il bianco e nero. Il segreto? È la Juve, che è un grandissimo amore per noi e per tutti i tifosi bianconeri. I miei figli Leone e Oceano giocano a calcio e anche mia figlia. Questa serata è la dimostrazione di quanto la Juventus sia positiva e quanto di positivo ha fatto», ha detto John Elkann, il numero uno di Exor, la controllante del club, a Sky. I due rampolli di casa Agnelli sono scesi in campo con i numeri 7 e 3 sulle spalle nella partitella pre Legends, due squadre miste di influencer, cantanti e tifosi.