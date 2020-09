1









John Elkann realista. Il presidente della Ferrari parla dei nuovi piani della Ferrari: "Non c'è niente di peggio di dare speranze che non si possono raggiungere. La nostra realtà è essere tra sesti e quarti. Progredire vuol dire essere sul podio, non vincere. Nel '22 si riscrivano le regole e dobbiamo avere le ambizioni di essere competitivi e vincere. Se uno crea delle speranze che poi disattende è molto peggio, per le tante persone che ci amano, interne ed esterne. Per noi è un momento importante, queste mille gare le abbiamo disputate, abbiamo dato a tante persone questa passione. Passione che è importante per noi, come lo sono i nostri tifosi. Per questo li dobbiamo rispettare".