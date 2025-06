Tuttosport - Elkann chiama Tudor: 'ha voluto tranquillizzarlo sulle tante voci'

AFP via Getty Images

E ancora una volta, si è mossoin persona. Nel pieno della rivoluzione in casa Juventus , lì dove nelle scorse ore è stato annunciato l'arrivo di Damien Comolli come nuovo direttore generale e ora si attende solo l'ufficialità dell'addio di Cristiano Giuntoli, ieri l'ad di Exor ha telefonato personalmente aper mandargli un messaggio chiaro: in sostanza lo ha esortato a continuare il suo lavoro con lo stesso impegno degli ultimi mesi, senza curarsi delle voci, che gli ha garantito non essere fondate, riguardo ai contatti con altri allenatori.

Elkann chiama Tudor

Tudor e Comolli a colloquio

Quando scade il contratto di Tudor con la Juventus

Lo racconta Tuttosport, spiegando come ora, nella giornata che coincide con la ripresa degli allenamenti in vista della partenza per il Mondiale per Club, il tecnico sappia di avere chance concrete di giocarsi la conferma sulla panchina bianconera o, perlomeno, di partire in pole con gli altri concorrenti alla panchina (per cui resistono i nomi di Marco Silva, che fa parte della prestigiosa scuderia di Jorge Mendes, Stefano Pioli e Roberto Mancini). Un segnale di come l'azionista di maggioranza sia attento alle vicende della società, come già aveva dimostrato con il sostegno a Thiago Motta prima della caduta finale.Se Elkann ha fatto la sua mossa, a breve toccherà a Comolli. Che mercoledì incontrerà a sua volta per un primo colloquio lo stesso Tudor, del quale comunque non ha molto da scoprire - in termini di valore e potenzialità - avendolo visto portare il Marsiglia al terzo posto un paio di stagioni fa. Come vi abbiamo già raccontato ieri sera, adesso non si esclude più che possa essere proprio Igor ad allenare la Juventus anche dopo il Mondiale per Club, per quanto lo scenario sia ancora tutto in divenire. Di certo, come previsto, oggi sarà a lui a guidare la ripartenza alla Continassa, tirando le fila di un gruppo che innanzitutto ha bisogno di certezze.A livello contrattuale, lo ricordiamo, Tudor è legato alla Juventus fino al, essendo scattata l'opzione di rinnovo con la qualificazione alla prossima Champions League sulla quale ha messo personalmente la firma, prendendo in mano una squadra che, per sua stessa ammissione, era finita "in un buco profondo" e rimboccandosi le maniche per tirarne fuori almeno un pizzico di orgoglio.





